Edinilen bilgiye göre Uğurevler Mahallesi 254. sokakta meydana gelen olayda Yusuf A. (30) ile babası Mehmet A. (54) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile Yusuf A., babasına av tüfeği ile 2 el ateş etti. Olayın ardından ağır yaralanan Mehmet A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi olarak Yusuf A. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Turan Bulut