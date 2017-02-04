Olay sabah 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.B.A. (19) işsiz olduğu öğrenilen babası Musa A. (53) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 19 yaşındaki genç babasını av tüfeği ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Musa A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin gözaltına aldığı genç, annesi ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği babasıyla evde sigara içtiği için tartıştığını, sopayla kovalayarak dövmeye çalışınca da av tüfeğiyle karşılık vererek babasını vurduğunu söylediği ileri sürüldü.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Musa A’nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken soruşturma sürüyor.