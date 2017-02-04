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Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

Konya’da 19 yaşındaki genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

04 Şubat 2017 12:01
Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü - Tıkla İzle

Olay sabah 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.B.A. (19) işsiz olduğu öğrenilen babası Musa A. (53) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 19 yaşındaki genç babasını av tüfeği ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Musa A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin gözaltına aldığı genç, annesi ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği babasıyla evde sigara içtiği için tartıştığını, sopayla kovalayarak dövmeye çalışınca da av tüfeğiyle karşılık vererek babasını vurduğunu söylediği ileri sürüldü.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Musa A’nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken soruşturma sürüyor.


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