Tartıştığı dayısını öldürdü, yengesi ve yeğenini yaraladı

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunan Muammer K. ve dayısı Burhan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer K., pompalı tüfekle dayısını vurdu. Burhan Y. olay yerinde hayatını kaybederken, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği eşi Ferhan Y. ve oğlu İsmet Y. ise yaralandı. Yaralanan anne ve oğlu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.