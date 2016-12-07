Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tartıştığı kadını öldürüp parçalara ayırdı, herkese öğüt verdi

Tartıştığı kadını öldürüp parçalara ayırdı, herkese öğüt verdi

Adana'da tartıştığı kadını öldürüp çekiç ve bıçakla 5 parçaya ayırdıktan sonra uzuvlarını çöp konteynırlarına atan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı kadını öldürüp parçalara ayırdı, herkese öğüt verdi

07 Aralık 2016 15:31

Pişman olduğunu söyleyen zanlı, "Buradan herkese sesleniyorum. Öfkeyle hareket etmeyin. Zararlı çıkan siz oluyorsunuz" dedi. 

Geçen hafta Sarıçam ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde bir kadın bacağının bulunması üzerine yapılan incelemede, aynı kadına ait olduğu belirlenen bir de kol bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan polis, öldürülen kadının yalnız yaşayan 27 yaşındaki Songül Erçil olduğunu belirledi. Ailesi Almanya'da yaşayan 2 çocuk annesi kadının katil zanlısının Fatih K. olduğu belirlendi. Yakalanan Fatih K., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sağlık raporu için Adli Tıp Birimi'ne götürülün katil zanlısı, basın mensuplarının soruları üzerine, "Ben devletime her şeyi anlattım. Neden öldürdüğüm onlarda var. Çok pişmanım. Çok öfkelendim. Cinayeti o yüzden işledim. Buradan herkese sesleniyorum. Öfkeyle hareket etmeyin. Zararlı çıkan siz oluyorsunuz" dedi.

Fatih K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. 

Fatih Keçe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç