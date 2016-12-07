Pişman olduğunu söyleyen zanlı, "Buradan herkese sesleniyorum. Öfkeyle hareket etmeyin. Zararlı çıkan siz oluyorsunuz" dedi.

Geçen hafta Sarıçam ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde bir kadın bacağının bulunması üzerine yapılan incelemede, aynı kadına ait olduğu belirlenen bir de kol bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan polis, öldürülen kadının yalnız yaşayan 27 yaşındaki Songül Erçil olduğunu belirledi. Ailesi Almanya'da yaşayan 2 çocuk annesi kadının katil zanlısının Fatih K. olduğu belirlendi. Yakalanan Fatih K., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sağlık raporu için Adli Tıp Birimi'ne götürülün katil zanlısı, basın mensuplarının soruları üzerine, "Ben devletime her şeyi anlattım. Neden öldürdüğüm onlarda var. Çok pişmanım. Çok öfkelendim. Cinayeti o yüzden işledim. Buradan herkese sesleniyorum. Öfkeyle hareket etmeyin. Zararlı çıkan siz oluyorsunuz" dedi.

Fatih K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Fatih Keçe