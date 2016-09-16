Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tartıştığı kardeşini sırtından bıçakladı

Tartıştığı kardeşini sırtından bıçakladı

Bursa'da üvey kardeşiyle tartışan kişi, ekmek bıçağı ile kardeşini sırtından bıçakladı.

Tartıştığı kardeşini sırtından bıçakladı

16 Eylül 2016 10:33

Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin çıkmazında ikamet eden ailenin üvey olan iki çocuğu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üvey çocuklardan Adem Z. iddiaya göre evdeki eşyaları yakmaya başladı. Bu duruma daha da sinirlenen ağabeyi Saim F., ekmek bıçağıyla kardeşine saldırdı. Sırtından bıçaklanan Adem Z., kanlar içinde kaldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Z. tedavi altına alındı. Sağlık durumu kritik olan genç ameliyata alınırken, ağabeyi Saim F., Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salih Bakıcı

Etiketler: bıçaklama, bursa, kardeş


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!