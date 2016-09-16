Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin çıkmazında ikamet eden ailenin üvey olan iki çocuğu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üvey çocuklardan Adem Z. iddiaya göre evdeki eşyaları yakmaya başladı. Bu duruma daha da sinirlenen ağabeyi Saim F., ekmek bıçağıyla kardeşine saldırdı. Sırtından bıçaklanan Adem Z., kanlar içinde kaldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Z. tedavi altına alındı. Sağlık durumu kritik olan genç ameliyata alınırken, ağabeyi Saim F., Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salih Bakıcı