Tartıştığı kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü

Olay, saat 23.00 sıralarında Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman A. (55), kardeşi Orhan Atılgan'ın (48) evine gitti. İddiaya göre burada iki kardeş arasında belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Osman A., yanında getirdiği tabancayla ateş ederek kardeşi Orhan Atılgan'ı yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine üzerine eve gelen sağlık görevlileri Orhan Atılgan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Atılgan’ın cansız bedeni Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı Osman A’nın olaydan sonra jandarmaya gidip teslim olduğu öğrenildi.