Diğer
Kategoriler

Tartıştığı kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Tartıştığı kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü

04 Haziran 2018 07:15

Olay, saat 23.00 sıralarında Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman A. (55), kardeşi Orhan Atılgan'ın (48) evine gitti. İddiaya göre burada iki kardeş arasında belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Osman A., yanında getirdiği tabancayla ateş ederek kardeşi Orhan Atılgan'ı yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine üzerine eve gelen sağlık görevlileri Orhan Atılgan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Atılgan’ın cansız bedeni Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı Osman A’nın olaydan sonra jandarmaya gidip teslim olduğu öğrenildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç