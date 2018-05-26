Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. (72) ile karısı S.K. (71) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K, mutfaktan aldığı bıçak ile eşi S.K.'yı bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.K. ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.K, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Muhammed Kısır