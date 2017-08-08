Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde diri diri yaktı |Ankara haberleri

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Demetevler’de yaşayan Iraklı çift tartışmaya başladı. Tartışma esnasında eşi 3 çocuk annesi İ.M.’ye şiddet uygulayan N.M., çocuklarının gözü önünde karısını yaktı. Komşuların gürültü üzerine eve gitmesiyle ortaya çıkan olay sonrasında yanıklar içinde kalan kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kadını kurtaran görgü tanığı Erdal Kandemir o anları anlattı. Kandemir, "Sesleri duyduk, dumanı gördük. Kapıyı kırıp arkadan kadını çıkarttık. Kadını içeriden çıkarttığımızda elleri, üstü hep yanmıştı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Zeynep Babacan - Emre Yüzügüldü



