Diğer
Kategoriler

Tartıştığı kişinin kulağını koparmıştı: Hakkında karar verildi

Sancaktepe’de trafikte tartıştığı kişinin kulağını ısırarak koparan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tartıştığı kişinin kulağını koparmıştı: Hakkında karar verildi

07 Kasım 2017 19:13
Tartıştığı kişinin kulağını koparmıştı: Hakkında karar verildi - Tıkla İzle

Sancaktepe Demokrasi Caddesi Atatürk Mahallesi’nde Serdar Bülbül ile M.U. isimli şahıs arasında tartışma çıkmıştı. M.U., tartıştığı Serdar Bülbül’ün kulağını ısırarak koparmıştı.

Olaydan sonra yakalanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol hükümlerinin uygulanması istemiyle Anadolu 6. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemede sorgusu sona eren zanlı, haftanın belli bir gününde imza atmak şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Cenk İşver - Gamze Erdemir 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç