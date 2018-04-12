Tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, dün gece Çorlu’da kız arkadaşı Esen D. (26) ile buluşup yemek yiyen Bekir Y. (31), daha sonra kiraladığı otomobille kız arkadaşı ile dolaşmaya çıktı. İddialara göre yaşanan tartışma üzerine Bekir Y., otomobili Emlak Konutları mevkii Önerler yolu üzerinde boş bir araziye çekti. Bekir Y., tartışma sırasında üzerinde taşıdığı tabancayla Esen D.'ye iki el ateş etti. Kurşunlardan biri kafasına, diğeri de boynuna isabet eden Esen D. olay yerinde hayatını kaybederken, Bekir Y. otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Bekir Y., Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdar Şahin

