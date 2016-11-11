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Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında tokatladı

Manisa’da şehir merkezinin en işlek noktalarından biri olan sevgi yolunda bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşını herkesin gözü önünde tokatlayarak yere serdi.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında tokatladı

11 Kasım 2016 09:49
Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında tokatladı - Tıkla İzle

Olay, 5 Kasım 2016 tarihinde saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi Doğu Caddesi Ülkü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen R.Y., kız arkadaşı S.A. ve arkadaş grubuyla birlikte parkta alkol aldı. Eve gitmek üzere yürümeye başlayan R.Y., bir anda kız arkadaşı S.A. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından R.Y., arkadaşlarının gözü önünde S.A.’ya tokat atarak yere düşürdü. Yere yığılan genç kadına tokat atmaya devam eden R.Y. bir süre sonra vatandaşların da araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Yerde yatan S.A.’ya arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yardım ederken, S.A., cezaevi firarisi olduğu öğrenilen erkek arkadaşı R.Y.’den emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin kaçan R.Y.’yi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, genç kadının darp edilme anı çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. 

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın
MANİSA 


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