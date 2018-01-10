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Tartıştığı kız arkadaşının gözü önünde kafasına sıktı

Bilecik'te kız arkadaşıyla tartışan şahıs, arabasından inerek arkadaşının gözü önünde kafasına tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Tartıştığı kız arkadaşının gözü önünde kafasına sıktı

10 Ocak 2018 10:11

Olay, Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Ormancılar Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre; 11 EE 856 plakalı hafif ticari aracıyla 75. Yıl Parkı önünden hastane istikametine gitmekte olan Musa Yücel, bilinmeyen bir nedenden dolayı araç içerisinde bulunan kız arkadaşı ile tartışmaya başladı. Bu esnada yanındaki kız arkadaşı aracın el frenini çekerek, aracı durdurdu.

Araçtan inen bayanın ardından Musa Çolak da araçtan indi. Yaya kaldırımında tartışmaya devam eden ikiden Yücel, bir anda yanında tabancayı kafasına dayayarak bir el ateş etti. Kanalar içinde kalan Yücel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yanındaki bayan ise; olay karşısında şoka girdi. Bölgede geniş çaplı önlemler alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri sokağın giriş çıkışını kapattı.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Sünetçi

 

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