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Tartıştığı kocasını tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü

Aksaray'da ambulans şoförü olan Ferhat Açıkel'in tartıştığı eşi tarafından tabancayla 7 el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Tartıştığı kocasını tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü

13 Ağustos 2017 12:31
Tartıştığı kocasını tabancayla 7 el ateş ederek öldürdü - Tıkla İzle

Olay, dün gece saatlerinde Bahçeli Mahallesi Koçyiğit Apartmanının 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Yardım Hizmetlerinde şoför olan Ferhat Açıkel, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi T.A., tarafından tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine ağır yaralanan Ferhat Açıkel, olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat Açıkel, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi için hastanenin morguna kaldırılan Ferhat Açıkel'in başına ve vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı T.A., geceyi emniyette geçirdikten sonra sabah saatlerinde hastaneye götürülerek sağlık kontrolden geçirildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı T.A., sorgulanmak üzere tekrar emniyete götürüldü. Eşi tarafından öldürülen Ferhat Açıkel ile eşi T.A. arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle aralarında sorun olduğu iddia edildi.

Şoförlüğünü yaptığı ambulansa cenazesiyle son kez bindi

6 yaşında bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenilen Ferhat Açıkel'in Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Çok sayıda sağlık ekibinin ve yakınlarının geldiği morgda Ferhat Açıkel'in yakınları güçlükle ayakta durabildi. Ambulansa taşınan Ferhat Açıkel'in cenazesi baba evine götürüldü. Burada ambulans içine giren anne ve yakınları Ferhat Açıkel’in cenazesine sarılarak ağıt yaktı. Ferhat Açıkel’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Sosyal medyadaki görüntüleri hüzünlendirdi

Eşi tarafından vurularak öldürülen ambulans şoförü Ferhat Açıkel'in tır sürerken sosyal medyada paylaştığı bir videosu izleyenleri hüzünlendirdi. Görüntülerde tüm şoförlere hayırlı yolculuklar dileyen Ferhat Açıkel'in "Buradan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Ekmeğini direksiyondan kazanan tüm şoför arkadaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kaza bela vermesin, Rabbim herkesi korusun inşallah" ifadeleri yer aldı.  

Yasin Can

Etiketler: aksaray, cinayet, Ferhat Açıkel, tartışma


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