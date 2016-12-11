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Tartıştığı komşusuna pompalı tüfekle ateş etti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı komşusuna pompalı tüfekle ateş eden bir kişi gözaltına alındı.


11 Aralık 2016 15:35

Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Yılmazlar Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde komşular arasında çıkan tartışmada, ismi öğrenilemeyen bir şahıs pompalı tüfek ile apartmanın içerisinde tartıştığı komşusu E.Ş.’ye pompalı tüfekle ateş etti. E.Ş. olayda yara almazken polis ekipleri yaşlı şahsı etkisiz hale getirdi ve olayda kullandığı iddia edilen pompalı tüfeğe el koydu.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Üzerine ateş edildiği iddia apartman sakini E.Ş.’de ifadesi alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürüyor. 

İlker Uyar
MANİSA

Etiketler: pompalı tüfek


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