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Tartıştığı muhtarı av tüfeğiyle vurdu

Antalya'nın Demre ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından av tüfeğiyle vurulan muhtar ağır yaralandı.

Tartıştığı muhtarı av tüfeğiyle vurdu

26 Kasım 2016 23:26

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Çağman Mahallesi Oyuklu mevkiinde meydana geldi. Tarlasına giden Çağman Muhtarı Süleyman Karakaş'ın (51) yanına bir müddet sonra aynı mahallede yaşayan Ragıp D. geldi. Burada birbirleriyle sözlü olarak atışan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğini getiren Ragıp D., Muhtar Süleyman Karakaş'a ateş etti. Saçmalardan birisi kafasına isabet eden muhtar, olay yerinde yığılıp kaldı.

"Küfür etti diye vurdum"
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil servis gelerek, ağır yaralanan Süleyman Karakaş'ı önce Demre Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen Demre Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ragıp D.'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Ragıp D.'nin, "Tartıştık, bana küfür etti, ben de sinirlenip av tüfeğiyle kafasına ateş ettim" dediği ve yarın sabah savcılığa sevk edileceği öğrenildi. 

Suat Metin

Etiketler: antalya, av tüfeğiyle vurdu, Demre, Muhtar Süleyman Karakaş, Tartıştığı muhtarı


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