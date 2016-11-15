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Tartıştığı müşterisine ateş etti, başka bir müşteriyi vurdu

Zonguldak’ta, bir restoran sahibinin tartıştığı müşterisine ateş etmesi ve bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir müşterinin vurulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartıştığı müşterisine ateş etti, başka bir müşteriyi vurdu

15 Kasım 2016 22:21
Tartıştığı müşterisine ateş etti, başka bir müşteriyi vurdu - Tıkla İzle

Olay, 29 Ekim 2016 günü Yeni Mahalle'de mevkisindeki Kapuz Plajı Tesisleri içerisindeki bir restoranda meydana geldi. İddialara göre, restorana gelen D.K. ile işletme sahibi N.S. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya döndü. Bu sırada işletme sahibi N.S. tabancasını aldı. Restoranda bulunan diğer kişiler ortamı sakinleştirmeye çalışırken iş yeri sahibi tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar restorana müşteri olarak gelen Emrah T.'ye isabet etti. Kavgayı ayırmaya çalışırken silahtan çıkan kurşunla yaralanan Emrah T., ağır yaralı halde BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Restoran işletmecisi ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise işletmedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Onur Altındağ

Etiketler: müşteri, tartışma, Zonguldak


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