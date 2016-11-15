Olay, 29 Ekim 2016 günü Yeni Mahalle'de mevkisindeki Kapuz Plajı Tesisleri içerisindeki bir restoranda meydana geldi. İddialara göre, restorana gelen D.K. ile işletme sahibi N.S. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya döndü. Bu sırada işletme sahibi N.S. tabancasını aldı. Restoranda bulunan diğer kişiler ortamı sakinleştirmeye çalışırken iş yeri sahibi tabancasını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar restorana müşteri olarak gelen Emrah T.'ye isabet etti. Kavgayı ayırmaya çalışırken silahtan çıkan kurşunla yaralanan Emrah T., ağır yaralı halde BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Restoran işletmecisi ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise işletmedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Onur Altındağ