Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tartıştığı şahıslara kızıp çam ağaçlarını yaktı

Tartıştığı şahıslara kızıp çam ağaçlarını yaktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çay bahçesinde vatandaşlarla tartışan şahıs işletmenin bitişiğinde bulunan çam ağaçlarının altındaki otları yaktı. Çam ağaçlarına sıçrayan ateş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


11 Ekim 2016 16:28

Edinilen bilgiye göre, çay bahçesine gelen ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs işletmede bulunan vatandaşlarla tartıştıktan sonra, işletmenin bitişiğinde bulunan çam ağaçlarının altındaki otları yaktı. Otların alev almasıyla çam ağaçlarına sıçrayan ateş, yangın söndürme tüpleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer ağaçlara yayılmadan söndürüldü. Şüpheli Savaş K. (42) ise özel güvenlik ekipleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Emniyet güçlerince teslim alınan Savaş K.'nin, yangının içindeki çantasını ve diğer eşyalarını istemesi üzerine polis çantada tiner kutularının olduğunu fark etti. Şahıs, tineri kendisinin kullanmadığını, plastik oyuncak yaptığını ve yaparken kullandığını iddia etti.

Emniyet güçleri tarafından Şelale Polis Karakoluna götürülen Savaş K.'nın, tehdit, hakaret, yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, ateşli silah kullanma, hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu, önceki gün ise güvenlik güçlerine direndiği için hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. 

Arif Kaplan

Etiketler: antalya, çam ağaçlarını yaktı, Manavgat, Tartıştığı şahıslara kızıp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!