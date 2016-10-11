Edinilen bilgiye göre, çay bahçesine gelen ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs işletmede bulunan vatandaşlarla tartıştıktan sonra, işletmenin bitişiğinde bulunan çam ağaçlarının altındaki otları yaktı. Otların alev almasıyla çam ağaçlarına sıçrayan ateş, yangın söndürme tüpleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer ağaçlara yayılmadan söndürüldü. Şüpheli Savaş K. (42) ise özel güvenlik ekipleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Emniyet güçlerince teslim alınan Savaş K.'nin, yangının içindeki çantasını ve diğer eşyalarını istemesi üzerine polis çantada tiner kutularının olduğunu fark etti. Şahıs, tineri kendisinin kullanmadığını, plastik oyuncak yaptığını ve yaparken kullandığını iddia etti.

Emniyet güçleri tarafından Şelale Polis Karakoluna götürülen Savaş K.'nın, tehdit, hakaret, yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, ateşli silah kullanma, hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu, önceki gün ise güvenlik güçlerine direndiği için hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Arif Kaplan