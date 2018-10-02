Tartıştığı vatandaşların üzerine aracını sürdü

Olay, Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde bugün meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs arabanın içinde konuştuğu kadını darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Bunun üzerine şüpheli şahıs ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Şüphelinin aracını vatandaşların üzerine sürerek kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Olayda 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaçan sürücüyü polis ekipleri kısa sürede yakalarken, vatandaşların linç girişimi üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.

Doğan Can Cesur - Sadık Kahraman

