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Tartıştığı vatandaşların üzerine aracını sürdü

Tartıştığı vatandaşların üzerine aracını sürdü
Tartıştığı vatandaşların üzerine aracını sürdü

Bakırköy'de aracın içinde bir kadını darp eden şahıs, duruma tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek kaçmaya çalıştı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, olay anı kameralara yansıdı.

Tartıştığı vatandaşların üzerine aracını sürdü - Tıkla İzle

Olay, Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde bugün meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs arabanın içinde konuştuğu kadını darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Bunun üzerine şüpheli şahıs ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Şüphelinin aracını vatandaşların üzerine sürerek kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Olayda 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. 

Kaçan sürücüyü polis ekipleri kısa sürede yakalarken, vatandaşların linç girişimi üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.  

Doğan Can Cesur - Sadık Kahraman
 

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