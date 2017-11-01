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Tartıştığı yolcuyu aracından indirmek istedi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir halk otobüsü şoförü, duraktan koşarak otobüse binen ve kendisiyle tartışan kadın yolcuyu 'Özel arabam' diyerek otobüsten indirmek istedi. Sürücünün, itiraz eden yolcuların üzerine yürüme anları ise yolcular tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Tartıştığı yolcuyu aracından indirmek istedi

01 Kasım 2017 15:55
Tartıştığı yolcuyu aracından indirmek istedi - Tıkla İzle

Olay dün akşam saatlerinde İzmit Yenituran İlköğretim Okulu önündeki durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 yaşındaki anneannesi Güngör Ç. ile durakta otobüs bekleyen Nadide B.,(19) gelen otobüse durması için el etti. Gelen otobüsün ise duraktakileri görmeyerek yoluna devam etti. Yolcuların uyarması sonucu yol üstünde duran otobüsü gören Güngör Ç. ve Nadide B. koşarak araca binmye çalıştı. Bu sırada ayakkabısı ayağından çıkan Güngör Ç., torunu Nadide B.'nin yardımıyla otobüse bindi. Yolcuların bindiği esnada özel halk otobüsü sürücüsü ise iddiaya göre yolculara ağır hareket ettiklerini söyleyerek serzenişte bulundu. Nadide B.'nin cevap vermesi üzerine başlayan tartışma sonrasında ise sürücü 'Özel arabam bu, lütfen iner misiniz' diyerek iki yolcunun araçtan inmesini istedi.

Nadide B. tarafından cep telefonu ile kaydedilen o anlarda sürücü yolcuların üzerine yürüyerek araçtan inlemeleri konusunda ısrarcı oldu. Bu sırada diğer yolcular da olaya müdahale ederek sürücüye durağa girmediği için hatalı olduğunu ve yerine oturarak işini yapmasını söyledi. İtiraz eden diğer yolculara da çıkışan sürücü, yolcuların karşı koyması üzerine koltuğuna oturarak yoluna devam etti.

UĞur Konuk

 

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