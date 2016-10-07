Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Terzibayırı Mahallesi Korniş Caddesi adresine taksi çağıran amca çocukları O.S. ve Y.S., kendilerini almak için gelen 41 T 0445 plakalı ticari taksiye binerek hareket etti. Daha sonra taksici Ali Özkaraman (65) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan şahıslar, araçtan inerek taksiciyi darp etmeye başladı. Kavga sırasında bıçaklanan Ali Özkaraman yere yığıldı.

O.S. ve Y.S. koşarak olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı taksiciyi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Özkaraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan O.S. ve Y.S. ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Zanlıların tartıştıkları taksiciyi bıçakladıktan sonra bir otomobille kaçmaya çalıştığı ancak araca binemeden polis tarafından yakalandıkları öğrenildi. Sağlık kontrolü için İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne götürülen zanlılardan O.S.’nin yaralı olduğu belirlendi. Yapılan tedavinin ardından zanlılar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dinçer Akbir

KOCAELİ