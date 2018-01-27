Taş kamyonu rampada bozulunca 4 gündür bulunduğu yerden kaldırılamadı

İlçenin Fıçıcılar Mahallesi’nde 4 gün önce dik bir rampayı çıkmaya çalışan 61 K 7061 plakalı taş kamyonunun sürücüsü kamyonu arızalanınca kamyonu yolda bırakıp gitti. Taş yüklü olması nedeniyle yerinden oynatılamayan ve arızası da tamir edilemeyen kamyon, taş yüklü olduğu için bir başka araç vasıtası ile de rampadan çekilemedi. Rampanın ortasında kalan kamyon mahalle yolunu trafiğe kapatırken, vatandaşlar bu durumdan mağdur oldu.

Taş yüklü kamyonun rampadan kaymaması için alınan tek tedbir ön tekerinin arkasına konan taş

4 gün önce bozulan ve yerinden kaldırılamayan taş kamyonu mahallede ulaşımı olumsuz etkilerken, yolu kullanan vatandaşlar rampayı yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor. Mahallede bir eve elektrikli fırın arızası için gelen yetkili servis elemanı Ömer Kaya rampada duran kamyonu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kaya “Fırın tamirine gidiyorduk. Bu kamyon da 4–5 gündür buradaymış, yolu kapamış. Biz de mecburen arabayı burada bırakıp yolumuza yaya devam edeceğiz. O aracın bu kadar gündür orada durması ne derece sağlıklı bilemiyorum. O şekilde orada kalmış böyle Rönesans tablosu gibi bir görüntü oluşmuş. Taş kamyonunun kaymaması için de taşla tedbir almışlar” ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Demir

