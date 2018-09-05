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Taş kırma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Taş kırma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Taş kırma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta tamir için girdiği taş kırma makinesine sıkışan kaynak ustası hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi Kızkapanlı Mahallesi’ndeki beton firmasında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerindeki taş kırma makinesinin arızalanması sonrası kaynak ustası Erkan Akar (42) kontrol etmek için makinenin içine girdi. Arızayı tespit etmeye çalışan kaynak ustası Akar, makinenin aniden çalışması sonrası girdiği yerde sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akar’ın cenazesi Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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