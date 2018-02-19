Taş kokain kullanarak direksiyona geçen sürücüye 5 bin lira ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre; Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesi Kuyulu - Kardeşköy mahallesi yolunda yapılan arama sırasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada torpido gözünde kağıda sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında taş kokain (Crack) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hısızlık suçundan kaydı olan araç şoförü E.Ş. ile birlikte T.Ş. ve M.Ş. isimli şüpheliler, adli makamların talimatıyla gözaltına alındı. Alınan idrar raporunda uyuşturucuya rastlanılan sürücü E.Ş’ye uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 5 bin 25 TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Barlas

