Taş kokainle yakalandılar, taş kesildiler

Çok nadir bulunan ve gramı bin liraya satılan kokaini şahısların zenginlere sattığı, bunun için de kuyumcularda bulunan hassas terazi taşıdıkları belirlendi. Evdeki 3 zanlı yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.



Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın göreve geldikten sonra mahalle gezilerinde vatandaşlara "torbacıların kafasını kıracağız" sözünün ardından yapılan seri operasyonlarla uyuşturucu tacirleri tek tek yakalanıyor. Bu kapsamda Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri Dağlıoğlu Mahallesinde de bir eve baskın yaptı. Baskın sırasında kaçmaya çalışan Ferdi K. (20), Ö.A. (17) ve İ.P. (17) yakalandı. Zanlılar yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Polis evde yaptığı aramada 23 paket içinde piyasa değeri 7 bin lira olan 7 gram taş kokain ele geçirildi. Çok nadir bulunan ve gramı bin liraya satılan kokaini zanlıların zenginlere sattığı bunun için de kuyumcularda bulunan hassas terazi taşıdıkları belirlendi. Polis evde yapılan aramada hassas teraziyi de buldu.

"Kaçan zanlı suç makinesi çıktı"



Bu arada polisi görünce kaçmaya çalışan ve evin damında yakalanan Ferdi K.'nın kendisini önce sabıkası olmayan kardeşi Mehmet K. olarak tanıttığı, ancak daha sonra polisin parmak izi çalışmasında isminin Ferdi K. olduğu tespit edildi. Şahsın gerçek ismi ortaya çıkınca uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevinden kaçmak suçundan da arandığı ortaya çıktı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılardan yaşı küçük olanlar Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"Taş kokain nedir?"



Türkiye'de taş kokain olarak bilinen uyuşturucunun kokainin çok etkili bir formu olduğu, Crack, kokain hidroklorid formundan sobyum bikarbonat ya da amonyum ve su kullanılarak edildiği, içime hazır küçük miktarlarda satıldığı, 10 saniye içinde etkisini gösterdiği, bağımlılık etkisi fazla olduğu için bir kez içen kişinin ikincisini almak için şiddetli bir istek duyduğu öğrenildi.



Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya