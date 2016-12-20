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Taş kovuğundan, kavanozdan esrar çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda taş kovuğunda, turşu kavanozunda, yatak arasında esrar ele geçirdi.

Taş kovuğundan, kavanozdan esrar çıktı

20 Aralık 2016 09:37

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde gece 4 kişinin satışa sunmak üzere uyuşturucu hazırladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olay yerine getirilen narkotik köpeğiyle çevrede yapılan aramada bir taşın kovuğunda bir poşet içine saklanmış yaklaşık 52 fişek esrar bulundu. Olayla ilgili Gökhan K., Bilal Ö., Faruk A. ve Can T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Turşu kavanozundan, yatak altından esrar çıktı
Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada ise önce yatak arasında esrar ele geçirildi. Daha sonra hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada turşu kavanozunun içinde esrar ele geçirildi. Polis bu evde de 48 fişek ele geçirdi. 17 yaşındaki C.K. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. 

Fatih Keçe

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şub, esrar


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