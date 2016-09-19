2016-2017 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Milyonlarca öğrencinin ders başı yaptığı İstanbul’da gözlerin çevrildiği adreslerden birisi de Bakırköy’deki Taş Mektep’ti. Dün toprağa verilen ünlü sinema sanatçısı Tarık Akan'ın kurucusu olduğu okulda eğitim-öğretim bugün buruk başladı. Vefatının hemen ardından başlayan yeni öğretim döneminde Taş Mektep’te Akan için anı köşesi oluşturuldu. Tarık Akan’ın fotoğraflarının yer aldığı köşede öğrenciler ve ziyaretçiler için de anı defteri de yer aldı.

“Onun bize bıraktıklarını yukarıya taşıyacağız”

Özel Taş İlköğretim Kurumları Müdürü Dr. Ali Akdoğan da yeni öğretim dönemi ve Tarık Akan’ın vefatı ile ilgili açıklama yaptı. Akan’ın yaşamında okulun açılış töreninde sürekli bulunduğu ifade eden Akdoğan, ünlü aktörün düşüncelerinin okulda sürekli yaşatılacağını ifade etti. Ali Akdoğan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi;

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“Tarık Bey’in fiziksel varlığından yoksun bir açılış yaptık ama fikir varlığı ve ruhsal iklimini hep yaşatacağız zaten hep yaşıyor. Kuruluş felsefesi açısından yaşıyor, hayata bakış açısından yaşıyor. Bizim için bir kayıp oldu bu anlamda üzüntülüyüz ama aynı zamanda geleceğe umutla bakıyoruz. Onun bize bıraktıklarını yukarıya taşıyacağız, nitelikli olarak artıracağız, daha iyiye gideceğiz. Bu coşkuyu da ayrıca bize giderken bıraktı. Biz onu dün büyük kitlelerle birlikte sonsuzluğa uğurladık. Okulumuzda açılış törenlerinde bulunurdu, bir köşeden izlerdi töreni. Onun yokluğunda onu saygıyla anarak tabi şehitlerimizi ve Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başladık törenlerimize. Okulda onun anısını yaşatmak üzere arkamızda gözüken anı köşesini oluşturduk. İsteyen öğrencilerimiz ya da ziyaretçiler düşüncelerini yazıyorlar. Bununla sınırlı bir anma çerçevesi oluşturuyoruz.”

“Müfredatta değişiklik yok”

Okul müdürü Dr. Ali Akdoğan, Tarık Akan’ın vefatı nedeniyle okulda ilk gün işlenecek derslerde bir değişiklik yapılmadığını da belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen müfredata uygun hareket edileceğini kaydeden Akdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımızın bize daha önceden gönderdiği yayın, kitaplar ve ilk derslerde işlenecek konuları aynı çerçeve içerisinde ele aldık ve sürdürdük. Müfredatımızda kurucumuzun vefatından doğan nedenle herhangi bir değişiklik ve farklılık yapmadık. Çünkü o da bunu istemezdi. Normal hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz onun üzüntüsünü içimizde yaşayarak.” ifadelerine yer verdi.

Taş Mektep’in girişine de üzerinde “Kurduğun bu yuvada seni ve düşüncelerini sonsuza kadar yaşatacağız” yazılı büyük boy bir Tarık Akan afişi asıldı.

Serdal Altıntepe



