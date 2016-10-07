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Taş ocağı arazisinde elleri bağlı erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde taş ocağı arazisinde elleri arkadan bağlı kağıt ve poşete sarılı bir erkek cesedi bulundu.

Taş ocağı arazisinde elleri bağlı erkek cesedi bulundu

07 Ekim 2016 21:12

Edinilen bilgilere göre olay, Sandıklı ilçesi Akin köyünde meydana geldi. Bir taş ocağının atık malzeme bölümünde köpeklerin bir bölgeyi sürekli eşelediğini fark eden işçiler ve vatandaşlar, köpeklerin bulunduğu yere gidince korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Toprağa gömülü halde bir ceset olduğunu gören işçiler, durumu hemen jandarmaya bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler cesedi olduğu yerden çıkarırken, ilk belirlemelere göre bir erkeğe ait cesedin ellerinin arkadan bağlı olduğu, kağıt ve poşete sarılarak gömüldüğü belirtildi. Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Öte yandan, cesedin Sandıklı ilçesinde yaklaşık 3 ay önce kaybolan Ramazan Şendur isimli vatandaşa ait olabileceği öne sürüldü. Tanınmaz haldeki cesedin kimlik tespiti için DNA çalışmasına başlandı. 

Ali Bayar
 


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