Kamuoyunda ‘cinsel istismar düzenlemesi’ olarak bilinen ve tecavüzcülere af getireceği iddia edilen tasarı komisyona geri çekildi. Tasarının geri çekilmesinin ardından Manisa’nın Salihli ilçesi Şehitler Mahallesi’nde yaşayan ve küçük yaşta evlendikleri gerekçesiyle eşleri cezaevinde olan Deniz Duranoğlu ve Özlem Kılınç, "cinsel istismar" tasarısının geri çekilmesine tepki gösterdi. Duranoğlu ve Kılınç, soğuk kış gününde ayakkabı ve çoraplarını çıkararak eylem yaptı. Duranoğlu ve Kılınç, eşlerinin tecavüzcü olmadıklarını dile getirdi.

“Kocamdan başka kimsem yok”

Eşi Erkan Duranoğlu’na severek kaçtığını ifade eden 25 yaşındaki 2 çocuk annesi Deniz Duranoğlu “Biz bu tasarının çıkacak olmasına çok sevinmiştik. Duyduk yasa tasarısı geri çekilmiş. Biz buna çok üzüldük. Çünkü biz çok mağdur durumdayız. Bizim, çoluk çocuk, perişan haldeyiz. Çünkü benim elimden tutacak kocamdan başka kimsem yok. Bu tasarının yeniden geri dönmesini istiyorum.” Dedi.

“Bu cezayı çocuklarımızla çekiyoruz”

Eşlerinin tecavüzcülerle bir alakasının olmadığını belirten Duranoğlu “Benim eşimin suçu, cinsel istismar değil, bu ayırımı yapmaları gerekir. Benim eşim 4 yıldır cezaevinde keyfiye yatıyor. Bu ceza Allahtan hak mıdır. Kanun gerçek suçluları görsün. Benim eşimin bir suçu yok. Biz bu suçu kabul etmiyoruz. Biz nikahlı ve evli bir çiftiz. Bu yasarının yeniden meclise gelmesini istiyorum. Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız bizim bu sesimizi ne olur duyun. Çünkü biz cezamızı, çoluğumuzla ve çocuğumuzla çekiyoruz” dedi.

“Ben çocuğuma baban mama almaya gitti diyorum”

Eşi Ahmet Kılınç’a 14 yaşında severek kaçtığını vurgulayan 19 yaşındaki 2 çocuk annesi Özlem Kılınç ise eşinin 8 yıl 4 ay ceza aldığını ve 6 aydır da cezaevinde olduğunu söyledi. “Tasarı çıkacak diye çok sevinmiştim” diyen genç anne Kılınç “Kocam cezaevinden çıkacak diye çok sevinmiştim. Hazırlıklar yapmıştık, ancak tasarının geri çekilmesi ile sevincimiz kursağımızda kaldı” dedi. Gözyaşlarını tutmayan Özlem Kılınç “Ben 2 çocuğumla başa baş kaldım. Biz ne yapalım Cumhurbaşkanım. Biz önce Allah’a, sonra size sığındık. Halkımız bu önergeyi yanlış anlayarak karşı çıktı. Tecavüzcüler çıkacak dediler. Tecavüzcüler çıkmayacak, sadece bizim gibi mağdurların kocaları cezaevinden çıkacak. Biz kocamızı istiyoruz. Bizim kocalarımız tek suçu sevmek. Ben 2 çocukla ortada kaldım ve çocuklarıma ilaç alamıyorum. Babası olsaydı böyle olmazdı. Ben çocuğuma baban mama almaya gitti diyorum. Bu ne kadar acı biliyor musunuz” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Deniz Duranoğlu ve Özlem Kılınç’ın mahalle de çıplak ayakla yaptığı eyleme, yakınları ise taşıdıkları dövizlerle destek verdi.

Behzat Akcan