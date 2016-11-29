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Taşdelen Uğur Okulları, tüm şampiyonluk kupalarını aldı

Çekmeköy Taşdelen Uğur Okulları, 39 ilden 193 sporcunun katıldığı şampiyonada yedi siklette altı altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak birincilik kupasını kaldırdı.

Taşdelen Uğur Okulları, tüm şampiyonluk kupalarını aldı

29 Kasım 2016 10:50

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen okullararası 15-16 Yaş Serbest Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar olimpik spor salonunda yapıldı. Taşdelen Uğur Okulları, 39 ilden 193 sporcunun katıldığı şampiyona da katıldığı yedi siklette altı altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak birincilik kupasını kaldırdı.

Müsabakaların ardından, sporculara madalyaları takdim edilirken, takım birinciliği kupasını Uğur okulları adına Okul Müdürü Durmuş Çuhadar kabul etti. Madalya alan sporcular; 42 kiloda altın madalya Umut Refik Sayım, 46 kiloda altın madalya Adem Burak Uzun, 54 kiloda altın madalya Ümit Yavuz, 58 Kiloda altın madalya Emrecan Gör, 74 kiloda gümüş madalya Arda Ölmez ve 63 kiloda bronz madalya Tuncay Pırıldak oldu.

Okul Müdürü Durmuş Çuhadar, müsabakalara ilişkin Ata sporumuzun bu şekilde canlı tutulmasından yana mutlu olduğunu belirterek, "Hedefimiz olimpiyatlarda başarı sağlamak,müsabakalara katılan tüm öğrencileri tebrik ediyorum" dedi. 


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