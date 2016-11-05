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Taşeron işçiler muvazaa davasını kazandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde işten çıkarılan taşeron santral işçileri, açtıkları muvazaa davasını kazandı.

Taşeron işçiler muvazaa davasını kazandı

05 Kasım 2016 10:41

Orhaneli Termik Santrali özelleşmeden önce E.Ü.A.Ş’de çalışan 191 taşeron işçi hakkında Tes-İş Sendikası tarafından açılan davada, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, bir mahallî mahkemenin ret kararını bozup, işçiler lehine davayı onadı. Karar, işten çıkarılan taşeron işçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Tes-İş Kütahya Şubesi Başkanı Eşref Erden, “Şubemiz faaliyet alanı içerisinde yer alan Orhaneli Termik Santrali özelleşmeden önce EÜAŞ aleyhine sendikamıza üye kaydedilen 191 taşeron işçi adına dava açtık. Alt işverenlik sözleşmelerinin muvazaalı olduğu, dolayısıyla bu işçilerin başlangıçtan bu yana EÜAŞ’ın işçileri sayılması ve Kamu-İş ile sendikamız arasında EÜAŞ işyerleri için bağıtlanan toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmasını talep etmiştik. Orhaneli İş Mahkemesi tarafından bu talebimiz reddedilmiş, sendikamız tarafından karar temyize gönderilmişti. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Orhaneli İş Mahkemesi Yargıtay tarafından bozulan 191 dosyamızı yeniden ele aldı. Yargıtay’ın bozma ilamına uyarak kararları lehimize düzeltti. EÜAŞ tarafından temyiz edilen kararlar Yargıtay 7. Hukuk Dairesi tarafından lehimize onandı. Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Önümüzdeki günlerde taşeronların hak edişlerinin banka hesaplarına yatırılacağı öğrenildi. 

Bülent Değirmen

Etiketler: Taşeron işçiler


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