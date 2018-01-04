Taşeron işçilerin kadro başvurularında uzun kuyruklar oluşturdu

Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evrakını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakı ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracaatlarını yapmaya başladı. Kadroya geçişlerin yapılacağı bazı kurumlarda mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görüldü. Başvurusunu tamamlayan taşeron işçileri kadroya alınacakları için mutlu olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a bu hakkın kendilerine tanıdıkları kadro hakkı için teşekkür ettiler.

"Biz bunun şehirlerimize, kurumlarımıza ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz"

İşçileri başvuruları sırasında ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, kendilerini tek, tek tebrik ederek, "Uzun zamandır gündemde olan ve işçi kardeşlerimizin beklediği bir çalışma olan taşeron işçilerimize devlet güvencesi olacak kadro çalışması neticelendi. Ben öncelikle gerçekten çalışma barışı açısından bu düzenlemenin gerçekleştirilmesinde emeği olan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile hükümetimizin ilgili organlarındaki büyüklerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile şehrimizin ve ülkemizin imarı ve ihyası noktasında gayret gösteren işçi kardeşlerimiz yine aynı gönüllülük esasında çalışacaklar. Bununla birlikte arkadaşlarımızın statü ve diğer şartları belediyemiz ve devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Biz bunun şehirlerimize, kurumlarımıza ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bugün de Bilecik Belediyesi olarak çok değerli İŞKUR Müdürümüz ve Çalışma Sosyal Güvenlik İl Müdürümüz ile birlikte müracaatlarını aldık ve mutluluklarına ortak olduk. İnşallah ilgili birimlerimiz gerekli prosedürleri kısa zamanda tamamlayarak, bu kardeşlerimize yönelik düzenlemeyi tamamlamış olacaklar. Onlarla birlikte güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bizlerin ve çalışma arkadaşlarımızın sorumluluğunun daha da arttığının farkındayız. Çünkü devletimiz ve hükümet büyüklerimiz, bizlere bu anlamda önem verdiler ve böyle bir düzenlemeyi gerçekleştirdiler. Bizler de şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Taşeron işçilerin başvuruları alan Bilecik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görevlisi Erkut Sever ise; Bilecik Belediyesi olarak müracaatta bulunan işçilerin başvuru belgelerini aldıklarını ve kısa sürede gerekli işlemlerin bitirilerek, sonuçlanacağını kaydetti.

Cem Kaan Toka

