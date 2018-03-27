Taşeron işçilerin kadroya geçiş sevinci kamerada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan taşeron işçilerin daimi işçi statüsüne geçirilmesi çalışmaları nihayete erdi. 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 127. Maddesinin, 24 maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde askıya çıkartıldı.

Belediye bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan ve kadroya geçilmesi kesinleşen personelin askıya asılan listelere bakma heyecanı kameralara yansıdı. İşçiler, asılan listelere meraklı gözlerle tek tek bakarak isimlerini aradı. Belediye şirketinde kadrolu işçi statüsüne giren personelin sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu.

"Bin 320 taşerona kadro’’

Süreci yakından takip ettiğini ifade eden Gop Kent A.Ş Genel Müdürü Tarkan Karahasanoğlu, “Hükümetimizin son dönemdeki en önemli projelerinden biri olan taşeron personelinin belediye şirketinde istihdam edilebilmesine ilişkin süreç devam ediyor. Biz büyük ölçüde süreci tamamladık burada görmüş olduğunuz listelerde taşeron işçi personelimizden sınavı kazananlar var. 2 Nisan tarihi itibariyle belediyemiz şirketinde bin 320 personelimizin tamamı istihdam edilecek’’ diye konuştu.

“Süreç çok hızlı gelişti, mutluyuz”

Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan Melike Koç, “Öncelikle Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyin müjdesini verdiler ve süreç gerçekten de çok hızlı gelişti. Bu kadar hızlı olacağını ummuyorduk, mutluyuz. Belirli süreçlerden geçtik başvuru süreçlerimiz, soruşturma ve sınav süreçlerimiz oldu. Bugünde listelerde adımızı görmek bize büyük mutluluk veriyor. Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya da bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz, bu süreçte bize çok destek oldu. Böyle başkanlar ve müdürlerle çalışmak onur verici. Bu sürecin devam edecek olması bize ayrı bir mutluluk veriyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımıza inandık, heyecanlı bir bekleyiş oldu”

Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Veysel Özgenç ise, “Allah’a çok şükür mutluyuz, sabrımızın sonu geldi. Sınavımız da rahat geçti ve kadroya geçtik. Artık maaş olarak da daha iyi olacak inşallah. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdikten sonra bayağı bir mutlu olduk ve ona inandık, kesin olacak dedik. Belli bir süreç geçti tabii ki, önce güvenlik aşamasından geçtik, sınavları bekledik. Heyecanlı ve güzel bir bekleyiş geçti, geçtiğimiz hafta sınava da girdik sonuçlarımız açıklandı, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

