Taşeron işçilerin tazminat kavgası

Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte kapatılan Mersin Devlet Hastanesi'nde temizlik, güvenlik, bilgisayar ve hizmetli gibi çeşitli birimlerde taşeron işçi olarak çalışan işçiler, hizmet akitlerinin feshedilmesinden doğan tazminatlarının yaklaşık 7 aydan bu yana ödenmediğini ileri sürerek Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği önünde toplandı. Uzun süre yetkililerle görüşmek için bekleyen işçiler ile buradaki görevliler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

İşçiler adına açıklama yapan Yaşar Aşık, Mersin Devlet Hastanesi'nin kapanmasıyla birlikte burada çalışan taşeron işçilerin hizmet akitlerinin feshedilerek Şehir Hastanesi'nde başka bir şirkette istihdam edildiklerini belirterek, "Bize, hizmet akitlerimizin feshedilmesinden doğan tazminatlarımızın 45 gün içerisinde ödeneceği söylendi. Ancak maalesef üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala bir ödeme yapılmadı. Kadın Doğum Hastanesi, bizden 2 ay sonra taşınmasına rağmen, orada çalışan taşeron işçilerin tazminatları ödendi. Bunun yanında sendika paraları da ödendi. Bizim sendika alacağımız da duruyor. Sendika paralarının taşeron firmaya ödendiği söyleniyor, ancak firma hala işçilere ödeme yapmadı" dedi.

Tazminat alacaklarının 2003-2017 yılları arasını kapsadığını belirten Aşık, 200'ün üzerinde işçinin 7 ila 18 bin lira arasında alacağı bulunduğunu öne sürdü.

Bir diğer işçi Songül Dağdeviren ise burada toplanma amaçlarının tazminatlarının ödenmeyişi olduğunu ifade ederek, "Bize 4 Ocak 2017 tarihinde Mersin Devlet Hastanesi'nden çıkışımız verildi ve o zaman 'sizin tazminatlarınızı hesapladık, en kısa sürede ödenecek' dediler. Biz daha sonra Şehir Hastanesi'nde çalışmaya başladık. Fakat o günden bu yana hiçbir ödeme yapılmadı. Yaptığımız görüşmelerde hep 'bir hafta sonra' denilerek oyalandık. Artık bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Arbede yaşandı

Bu arada, genel sekreterlik binası önünde yetkililerle görüşmeyi bekleyen taşeron işçilerle görevliler arasında kısa süreli arbede yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi yüksek sesle konuştuklarını ileri sürdüğü işçilerle tartıştıktan sonra bir işçiyi yumrukla darp etti. Bunun üzerine bahçede toplanan işçiler, genel sekreterlik binasına giren şahsın peşinden koştu. Bir anda bina içi ve önü karışırken, olaya özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Öfkeli kalabalık, araya girenlerin müdahalesiyle sakinleştirildi.

Hüseyin Kar