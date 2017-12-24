Taşeron işçiye kadro hakkı! Kadroya geçişler 90 gün içerisinde tamamlanacak

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, 24 Aralık'TA (bugün) Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecek. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak.

657 sayılı Kanun'da geçici personel (4/C) statüsü kaldırılaca

Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan geçici personeller, 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 657 sayılı Kanun'da geçici personel (4/C) statüsü kaldırılacak. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecek. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan geçici personele de (4/B) sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkı tanınacak. Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlandı.

İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçileri ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçiler, artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek. Bu kapsamda İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacak.

İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçiler, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacak.

Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5’i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak.

Yağmur Yıldız