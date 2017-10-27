Taşerona kadro son durum nedir? Taşerona kadro verilecek mi?

Taşeron işçiler kadroya ne zaman geçecek? Taşeron işçilerin kadroya geçmesi ile ilgili son durum ne? Taşeron işçiler 657'ye mi tabii olacak? Taşeron işçilerin kadroya geçmesi için bakanlık 3 formül üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri; kamuda çalışan taşeron işçilerinin "özel sözleşmeli personel" statüsüyle istihdam edilmesi. Yeni statüde çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu'na değil 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabii olacak ancak sözleşmeler üç yılda bir yenilenecek. Yani çalışanların iş güvencesi olmayacak. Personel dilerse memur sendikalarına da üye olabilecek.

TAŞERON İŞÇİLER 657'Lİ Mİ OLUYOR?

Yeni statüde çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu'na değil 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabii olacak ancak sözleşmeler üç yılda bir yenilenecek. Yani çalışanların iş güvencesi olmayacak. Personel dilerse memur sendikalarına da üye olabilecek

Taşerona ikili kadro formülü! İşte detaylar....

Kamuda taşeron şirketlerin elemanı olarak görev yapan ama asıl işlerde çalışan personel için müjdeli haberler yakında. Yıl sonuna kadar sorun çözülecek. Masada ise ikili bir formül duruyor. Bakanlar Kurulu bunlardan birisine karar verecek.

Türkiye uzun süredir 'taşeron' adını verdiğimiz ve kamu kurumlarında özel şirketlerin elemanı olarak çalışan arkadaşlarımızın sorunlarını konuşuyor. İki yıl kadar önce bu arkadaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda devlet personeli olarak istihdam edilecekleri söylenmiş ve önemli bir süreç başlamıştı. Süreç yaşanan gelişmelerle biraz yavaş ilerlese de sona yaklaşıldı.

YENİ FORMÜLLER MASADA

Önceki gün Başbakan Binali Yıldırım da yıl sonuna kadar sorunun çözüme kavuşturulacağı müjdesini verdi. İki bakanlık (Maliye ve Çalışma) değişik formülleri masaya yatırdılar ve bunlardan ikisi öne çıkmaya başladı.

Sabah gazetesinden Faruk Erdem’in haberine göre bu iki formül Bakanlar Kurulu'na gelecek ve karar verilecek. Birkaç hafta içinde konu netleşmiş olacak. Bu formüllerle ilgili edinebildiğimiz bilgilerin bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum.

ÖZEL STATÜLÜ SÖZLEŞME

Öncelikle taşeron adı altında çalışanların asıl işi yapmalarına ya da muvazaalı olmalarına bakılmadan yeni bir statüye kavuşturulmaları öngörülüyor. Bu şu anki devlet memuru kanununda bulunan 4A, 4B, 4C ve 4D statülerinin dışında '4E' diyebileceğimiz özel sözleşme şeklinde düşünülüyor.

KAMU PERSONELİ OLACAK

Böylece taşeron çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu personeli haline gelmiş olacak. Burada sözleşme süresi 3'er yıllık olarak düşünülüyor. Sözleşme yapılan taşeron personel çalıştığı kurumda aynı görevi yapmaya devam edecek.

TAŞERONLARIN MAAŞI YÜKSELECEK

Sözleşmeler iş performansına, hizmetten beklenen faydanın sağlanıp sağlanmadığına göre yenilenecek. Performansı yüksek olan, emekliliğe kadar çalışacak. Ücretleri aynı işi yapan personelden daha az ise, aradaki fark zaman içinde kapatılacak.

Yani bu durumda bazı taşeron çalışanların maaşları yükselmiş olacak.

SINAV İLE YAPILABİLECEK

Sözleşme için müracaatlar çalışılan kuruma yapılacak. Başka bir kuruma geçiş yapılacaksa, ihtiyaca göre ve sınav ile yapılabilecek.

SSK STATÜSÜNDE HESAPLANACAK

Sözleşme için konulan 65 yaş sınırı ise korunuyor. 65 yaşın üzerinde olan personel düzenlemeden yararlanamayacak. Sözleşme yapılan personel çakılı olacak, yani tayin isteyemeyecek. Emeklilikleri ise 4A yani eski adıyla SSK statüsünde hesaplanacak.

MAAŞ VE TAZMİNATA DEVLET GARANTİSİ

Bir başka formülde ise sözleşme yerine devlet garantisi getiriliyor. Burada da maaşlar ve kıdem tazminatlarına devlet garantisi getirilecek. Sağlık, enerji, eğitim gibi kritik alanlarda asıl işi yapanların kadroya alınması öngörülüyor.

Bu kapsamda olanların bir devlet şirketi kurularak kadrolarının buraya alınması da seçenekler arasında. Kalan personel yine belli bir süre aynı statüde çalışacak ancak iş, maaş ve tazminat garantisi korunacak.

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI

Hangi formül uygulanırsa uygulansın, güvenlik soruşturması mutlaka yapılacak. Güvenlik araştırmasında başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle irtibatlı olup olmadıklarına bakılacak. Araştırmada 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan mahkum olmamak şartı da aranacak.

Bakan Ağbal’dan taşeron açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, taşeron işçilerin kadroya alınması konusuyla ilgili, "Teknik çalışmalar hemen hemen tamam.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili soruya Ağbal, "Çalışma Bakanlığımızda bu konuyla ilgili çalışma yaptı. Öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) ardından da Bakanlar Kurulunda bu konudaki çalışmaları bir araya getirmek suretiyle kapsamlı bir çözüm paketini oluşturmayı hedefliyoruz. Hükümet olarak bir çerçeve düzenleme yapacağız. Teknik çalışmalar hemen hemen tamam. Şimdi her alternatifin, farklı olabilecek alt detayların ortak bir çözüme dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar yapılacak. Taşeron konusunda Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Burada önemli olan EKK ve Bakanlar Kurulunda nihai olarak verilecek kararlardır" ifadelerini kullandı.

“Taşeronun kamuya alınması ’aldım’ demekle olmuyor” diyen Ağbal, “Bunun birçok parametresi var. Kapsam, istihdam statüsü ne olacak, geçiş süreci düzenlemeleri ne olacak? Buradaki taşeron firmaların durumları ne olacak? Birçok parametre var. Biz, Çalışma Bakanlığı ile farklı alternatifleri masaya getireceğiz. Her bir parametre ile ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Bir taraftan çalışanlarımızın kamuya geçişinin en uygun koşullarını oluştururken, bir taraftan da kamu maliyesi ve kamu hizmet sunumu açısından da bu sistemin en elverişli olmasının yolunu açacağız. Hükümet karar verecek. Hükümet olarak bir karar verip kamuoyuyla paylaşacağız. Şu ana kadar teknik çalışmalarda belediyeler de dahil olacak şekilde yürüdü. Farklı kurumlarda farklı statüler, farklı çözümler var. Bunu da EKK’da ve Bakanlar Kurulunda konuşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Taşeronun bu sene biteceğinden umutluyum'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, taşeron işçi sorununun yıl sonuna kadar çözüleceğinden umutlu olduğunu belirterek, “Ama işçilik işi yapanın işçi, memurluk işi yapanın memur olması gerekiyor. Bizim Türk-İş olarak talebimiz bu” dedi.

Atalay, Demiryol - İş Sendikası Adana Şube Başkanlığını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Atalay, taşeron işçi sorunuyla ilgili olarak, “Taşeronun yıl sonuna kadar biteceğini kamuoyu biliyor. 1 milyona yakın ailesiyle birlikte 5 milyon civarında büyük bir kitle var. Bunların sıkıntıları devam ediyor. Bu sene bitmeden bu sıkıntıların çözüleceğiyle ilgili bütün devlet yetkilileri açıklamalar yapıyor. Ben de bu konudan çok umutluyum. Yıl sonuna kadar taşeronun biteceği kanaatindeyim. Ama biterken işçilik işi yapanın işçi, memurluk işi yapanın memur olması gerekiyor. Bizim Türk-İş olarak talebimiz bu” diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Taşeronlara ilişkin güvence çalışması son derece kıymetli ve yerinde bir çalışmadır”

Taşeronlara ilişkin güvence çalışmalarının son derece kıymetli ve yerinde bir çalışma olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Fakat bunun kabul oranın artması için 4/C’lilerin bu kapsamda kadroya kavuşturulması, 4/B’lilerin de taleplerinin yerine getirilmesi gerek. Memur işi yapan ve işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın memur kadrosuna aktarılması lazım. Yaptıkları işle, attıkları imza ve bulundukları konum arasındaki ters orantının ortadan kaldırılması konusunda hükümetten olumlu adım beklediğimizi ifade ediyoruz” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genişletilmiş İl Toplantısı için Elazığ’a geldi. Yalçın, toplantı öncesi Memur-Sen İl Başkanlığında kentteki il ve ilçe temsilcileri bir araya geldi.

Kamuda 4/A’lı, 4/B’li, 4/C’li, 4/D’li, 4/E’li gibi istihdam biçimlerinin olmasını doğru bulmadıklarını dile getiren Yalçın, “Bu aynı işi yapan ve aynı ortamı paylaşanların farklı farklı statülerde bulunması son derece sakıncalıdır. Onun için 4/A’lı ve 4/D’li olacak şekilde çalışanların işçi ya da memur statüsünde çalıştırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Sözleşmeliler olarak kamuda 4/B’li, 4/C’li çalışanlar ve memur işi yapan işçi kadrosunda bulunan işçi kardeşlerimiz, taşeronlarla beraber tartışmanın içerisine dahil edilmelidir. 1 Ocak 2018 itibariyle bu süreç noktalanacaksa, geçen toplu sözleşmenin sözleşme süresi bitmeden de bu da bunun içerisinde çözülmelidir. Yani 4/C’liler taşeronlarla ilgili sürecin içerisinde tartışılmalıdır. Taşeronlara kamuda güvence konusunda yapılabilecek olumlu adımın içerisinde kabul oranın yükseltilmesi, çalışan kesimlerin geniş bir memnuniyete vesile olması açısından 4/C’lilerin bunun içerisine mutlaka dahil edilerek taleplerinin karşılanması ve kadro talebinin yerine getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Taşeronlara ilişkin güvence çalışmasının son derece kıymetli ve yerinde bir çalışma olduğunu vurgulayan Yalçın, “Fakat bunun kabul oranının artması ve çalışma hayatına huzur getirmesi açısından 4/C’lilerin bu kapsamda kadroya kavuşturulması, 4/B’lilerin taleplerini yerine getirilmesi gerek. Memur işi yapan ve işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın memur kadrosuna aktarılarak yaptıkları işle, attıkları imzayla bulundukları konum arasındaki ters orantının ortadan kaldırılması konusunda hükümetten olumlu adım beklediğimizi ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

Devletin güvenliği açısından iş güvencesi konusunu olmazsa olmaz gördüklerini aktaran Yalçın, “Kamuda personel yasasında bazı reformlar yapılabilir ve tartışılabilir. 657 yasalaştığı tarihten bu tarihe fazla değişime uğradı. Yine üzerinden değişiklikler yapılabilir. Bunlar tartışılarak olursa iş güvencesine dokunmamak ana esas olarak belirlenirse bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunarız. Çünkü Türkiye’nin gelişen, değişen süreci içerisinde mutlaka ama mutlaka kamudaki düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi zorunluluk addedebilir. Bu konuları açık yüreklilikle tartışabiliriz. Ama iş güvencesi konusunu tartışacağımız konuların içerisine asla almayız” ifadelerine yer verdi.

Taşeron ne demek? Taşeron işçi anlamı nedir?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımları, ahşap doğramaları veya su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. İşte bu firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.