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Taşı alan üniversiteye koşuyor

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, şimdilerde elinde taşlar “Hocam tarlada buldum, ne kadar eder?” sorusuyla gelen vatandaşların akınına uğruyor

Taşı alan üniversiteye koşuyor

17 Şubat 2017 09:28

Bingöl Sarıçiçek köylülerinin bahçelerinde buldukları göktaşlarını satarak para kazanmalarının ardından zengin olma hayaliyle tarlalarında buldukları her taşı Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne getiren vatandaşlar, bilim insanlarını isyan ettirdi.

Habertürk gazetesinin haberine göre, son bir yıl içinde yüzlerce kişi, merkezi telefon ve mail yağmuruna tutarken, 100’ün üzerinde kişi de bizzat üniversiteye gelerek ellerindeki taşın para edip etmeyeceğini sordu.

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Evren, “Günde 20’ye yakın telefon ve sayısız mail alıyorum. Arayan vatandaşlar, ‘Güneş tutulacak, deprem olur mu?’, ‘Bahçemden UFO havalandı, araştırır mısınız?’, ‘Bahçemde göktaşı buldum, ne kadar eder?’, ‘Ege Bölgesi’nin göktaşı açısından en verimli yeri neresi?’ diyorlar. Biz de elimizden geldiğince bilimsel olarak açıklamaya çalışıyoruz, ama tatmin olmuyorlar” diye konuştu.

Bir yılda 100’ün üzerinde kişinin üniversiteye elindeki taşları göstermeye geldiğini belirten Prof. Dr. Evren, “Bingöl’deki olaydan sonra en çok göktaşları revaçta. ‘Hocam ben tarlada bu taşı buldum, kaç paraya satarım?’ diye soruyorlar.

Her taşın göktaşı olmadığını, her göktaşının para etmeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla ikna olmuyorlar. Tek çare eğitim. Belirli periyotlarda vatandaşlara açık eğitimler veriyoruz” dedi.

SARIÇİÇEK KÖYÜ ZENGİN OLDU

Dünya yörüngesindeki Vesta asteoridinden 2 Eylül 2015 gecesi kopup atmosfere girdikten sonra büyük bir patlamayla parçalanan meteor, Bingöl Sarıçiçek Köyü ve çevresine saçıldı.

Köylüler meteorların gramını 60-200 dolardan yurtdışındaki meraklılarına satmaya başladı.

Melis Apaydın İde - Gazete Habertürk

Etiketler: Bingöl, ege üniversitesi, göktaşı


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