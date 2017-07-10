Taşıma suyla meyvecilik

Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde yaşayan Dursunbey Taçoğlu, bahçesindeki 3 bin meyve ağacını taşıma suyla suluyor. Bu yıl havaların çok sıcak geçmesiyle kuruyan ağaçları için traktörün römorkuna yüklediği su bidonlarıyla su taşıyan Taçoğlu, geçmiş yıllarda yüklü miktarda ödeme yaparak tarlasına diktiği ağaçların kurumaması için uğraştığını söyledi. Taçoğlu, “1998 yılında buraya iki sondaj vurdum ve 3 bin tane ağaç diktim. 3 yıl önceye kadar iyi gidiyordu, son yıllarda sulama sondajına aldığım pompanın kırılması ile susuz kaldık. Geçen yıl 6 bin lira masraf yaptım. Mahallemizde sulama göleti var, ama su yetersiz olunca ve havaların sıcak olması ile su azaldı. Hiçbir imkanım kalmadı. Çekmiş olduğum kredileri ödeyemeyince icralık oldum. Bu nedenle çocuklarım beni bırakıp gitti, şimdi yalnız başıma kaldım. Şimdi tek çare kaldı, tenekelerle suyu taşıyarak meyve veren ağaçlarımı kurtarmaya çalışıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Nihat Özbay