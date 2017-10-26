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Taşın altına saklanan uyuşturucu polise takıldı

Antalya’da hafriyat alanına çorap içinde taşın altına saklanan uyuşturucu madde, yunus timleri tarafından bulundu.

Taşın altına saklanan uyuşturucu polise takıldı

26 Ekim 2017 10:28

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, devriye görevleri esnasında Gebizli Mahallesi 1109 Sokak üzerindeki hafriyat dökülü alanda bir genç gördü. Polisin geldiğini fark eden genç inşaatlık alanda gözlerden kayboldu.

Gencin o bölgeye bir şeyler sakladığından şüphelenen ekip geniş çaplı arama yaptı. Alandaki taşların altına tek tek bakan ekip, çorap içinde poşetlenmiş uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri tek tek açtığı poşetlerdeki uyuşturucu maddeyi delil poşetine döktü. Yunus timleri şüpheli genci yakalamak için bölgede çalışma başlattı. 

İsa Akar

 

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