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Taşınır Rehin Kanun Tasarısı yasalaştı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Kanunu TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Taşınır Rehin Kanun Tasarısı yasalaştı

20 Ekim 2016 21:08

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun tasarısının amacının, teslimsiz taşınır hakkının güvence olarak yaygınlaştırılmasını, rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesini, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimin kolaylaştırılması olduğu belirtildi.

Rehin hakkının, rehin sözleşmesinin sicile tescil edilmesiyle kurulduğu ifade edilen Kanun Tasarısı’nda, rehin sözleşmesinin elektronik ortamda ya da yazılı olarak düzenleneceği kaydedildi. Rehin hakkı, alacaklar, çok yıllık ağaç veren ürünler, fikri ve sınai mülkiyet konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsat, kira gelirleri, kiracılık hakkı olarak tanımlandı.

Rehin alacağının son bulmasının, alacağın son bulduğu tarihten itibaren üç gün içinde, rehin kaydının sicilden terkinin için başvuruda bulunacağı belirtilen Kanun Tasarısı’nda, rehin alacağının son bulduğu süre içinde terkin için sicile başvurulmaz ise borcunu ödeyen ve belgeleyen borçlu rehnin terkinini sicilden isteyebileceği kaydedildi.

Etiketler: Taşınır Rehin Kanun Tasarısı


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