Taşınmaz ticareti yeniden şekilleniyor

5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, bu sektörde faaliyet gösteren emlak işletmeleri ve hizmet alan müşteriler için yeni esaslar getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yeni yönetmelik çerçevesinde emlakçılığı herkes yapamayacak, taşınmaz ticaretine konu hizmetleri iştigal eden işletmeler adına da yetki belgesi verilecek. Ticaret il müdürlüğü tarafından verilecek olan bu belge, her işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve beş yıl geçerli olacak. Yeni işletmelere yetki belgesi verilebilmesi için bağımsız bölümlerin net alanı en az otuz metrekare olması da gerekiyor. Mesleğe yeni başlayacak kişilerin on sekiz yaşının doldurulmuş ve lise mezunu olması da şart. Sadece vergi mükellefi ve meslek odası kaydı olan, iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş, ticaret icrasından hükmen yasaklanmamış olan kişilerin kurduğu işletmeler yetki belgesi alabilecek. Yetki belgesi olmayan işletmelere de ruhsat verilmeyecek” dedi.

“Yetkilendirme sözleşmeleri yazılı olmak zorunda”

Yönetmeliğin taşınmaz maliklerine de getirdiği sorumluluklar bulunduğunu belirten Özelmacıklı “Artık iş sahipleri ile işletme arasında yapılacak sözleşmelerin üç ayı aşmamak üzere yazılı yapılması gerekiyor. Bu süre içinde emlak firması bertaraf edilirse de, gene hizmet bedeline hak kazanacak. Emlak firmalarının temin edemediği elektronik ortamlardan imar, iskan ve taşınmaz üzerindeki takyidatlardaki bilgilerin gerçeği yansıtmaması durumlarında da işletme sorumlu olmayacak. İş sahibi yani malikin sözleşmeden cayması durumunda cayma bedeli ödemesi gerekecek” diye konuştu.

“Bu hizmetleri sadece yetki belgeli emlakçılar yapabilecek”

Taşınmaz ticaretine konu hizmetlerinin kapsamını hakkında da bilgi veren Özelmacıklı “Taşınmazların alım, satım ve kiralanması, tapu işlemlerine aracılık işlemleri, kira toplama gibi mülk yönetim hizmetleri, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmetleri, rayiç satış ve kira bedelleri hakkında mal sahiplerini bilgilendirme ancak yetkili emlakçılar tarafından yapılabilecek” şeklinde konuştu.

“Yönetmelikteki eksiklikler çalıştayda konuşulacak”

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Çalıştayında çıkan bu yönetmeliğin kapsamlı olarak değerlendirileceğini belirten Özelmacıklı, “Çalıştayda sektör temsilcileri tarafından iletilecek olan görüş ve öneriler alınacak, rapor halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza iletilecek. Sözleşmelerden, eğitim ve mesleki yeterlilik kapsamındaki maddelere, hizmet bedellerinden, yaptırımlara kadar birçok husus müzakere edilecek. Umuyoruz ki, çıkan yönetmelikteki eksikler ve hatalar biran önce giderilir ve sektörümüzü hak ettiği haklı itibara çok hızlı bir şekilde kavuşmuş olur” dedi.