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Taşköprü'de şafak operasyonu: 5 gözaltı

Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7 adreste eş zamanlı yaptığı şafak operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


09 Aralık 2016 14:38

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, şafak operasyonunda 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda silah gövdesi ele geçirildi. Yapılan aramalarda ise şüpheli H.Y., H.İ.T., C.K., C.K. ve N.T. Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, karakoldaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. 

Akif Doğan
KASTAMONU 

Etiketler: Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı


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