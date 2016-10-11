Dünyanın dört bir yanından 400 heykeltıraş içerisinden seçilip Tekirdağ’a gelen 8 heykeltıraş ve 1 küratör, heykellerini tamamladı. 2. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu’nun kapanış sergisine Tekirdağ Vali Yardımcısı Mahmut Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden gelen 9 heykeltıraş ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşan Başkan Ekrem Eşkinat, bütün sanatçıları kutlayarak, “9 heykeltıraş ve 9 asistan 3 hafta emek vererek Süleymanpaşa Belediyesi’ne ve Tekirdağ’a bu eserleri kazandırdılar. Ben onlara teşekkür ediyorum. Bu ikinci yaptığımız taş sempozyumu. Ayrı bir jüri, ayrı bir küratör sistemi ile çalıştık. Birçok eser arasından seçildi bu projeler. Baktığımızda ben gerçekten bu projelerden keyif aldım. Bizim şehrimiz güzelleşiyor. En önemlisi de insanların dünyaya bakışıyla güzelleşiyor” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, açılış sempozyumunda yaptığı konuşmada, “Tekirdağ’a sanatı sevdiren, kısa sürede daha da üst seviyelere taşıyan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Bey’i kutluyorum. Bu eserleri buraya getiren bütün sanatçıları da tebrik ediyorum ve ben bugün yaşadığımız mutluluğu çok önemsiyorum. Tekirdağ çok daha gelişecek, Tekirdağ daha da güzelleşecek ve Tekirdağ Balkanlar’ın merkezi olacaktır. Bu sanat eserleri Tekirdağ’ın en güzel yerlerine koymaya çalışacağız ve bunu gururla seyredeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’ın sadece altyapı konusunda değil, sanat konusunda da Batı ile yarışacağını dile getiren Vali Yardımcısı Mahmut Yıldırım ise, “Bu güzel çalışmaya imkan verdiği için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Temiz bir şehri, yaşanabilir bir şehri, insanı hedef alan, insanın mutluluğunu hedef alan bir belediyecilik anlayışını temsil ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da sürekli kendisini destekliyor. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Alt yapısıyla, çevresiyle, parklarıyla, yollarıyla daha yaşanabilir bir Tekirdağ’a bu yöneticiler sayesinde ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Onların hizmetlerini buradaki heykeltıraşların güzel sanat eserleri ile bir kere daha görüyoruz. Memleketimizin yalnız alt yapı yetmez, sanat anlamında da Batı ile yarışabilir bir şehir imajı kazanması gerekir. Tekirdağ kısa sürede o standardı ve basamağı yakalayacaktır. Bu yapılanlar hepimiz için kalıcı bir eser haline geliyor” şeklinde konuştu.

Velislav Minekov Suriyeliler’in acısını anlattığı “Alın Yazısı”, Türkiye’den Songül Telek "Diyalog”, Yunanistan’dan Odeysseas Tosounidis "Orman Perileri”, Romanya’dan Ciprian Hopirtean "Mental Kaçış”, Ukrayna’dan Lyudmyla Mysko "Süleymanpaşa’nın Çiçekleri”, Portekiz’den Jaime Carvalho "Üstten Gelen El”, Kosta Rika’dan Ulises Jimenez "Barış Şarkısı", Çin’den Gao Meng "Rüzgar Attı" heykellerini Nermin Sözel küratörlüğünde tamamladılar. Heykellerini tamamlayan heykeltıraşlara yetkililer tarafından sertifikaları verildi.