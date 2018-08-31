TAŞPAKON Başkanı Tufan: 'Türkiye’yi helal gastronominin merkezi yapacağız'

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Gökhan Tufan, kurucu Başkanlık rolünü üstlendikleri, halen resmi kuruluş aşamasında olan Dünya İslami Gastronomi Birliği (WICS) kurucu üye ülkelerinin katılımı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) destekleri ile 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasındaki Dünya Helal Zirvesi 6'ncı OIC Helal Expo 2018’de Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Kupası organizasyonunu düzenleyeceklerini ve bir ilki başaracaklarını söyledi. Tufan, Türkiye’yi helal gastronominin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu kupa organizasyonunun Türkiye'nin özellikle helal gıda konusunda dünyada bilincin artmasına yönelik üstlendiği liderlik noktasına vurgu yapmak adına büyük bir önem taşıdığının altını çizen Tufan, "Bu sene 10 ülkenin katılımı ile düzenleyeceğimiz Kupa mücadelesinde tamamen helal sertifikalı gıdalar kullanılacak olup, İslami kurallara göre üretim ve israf gibi kriterler puanlamada ön planda olacaktır. Amacımız dünya genelindeki Müslüman nüfus için büyük önem taşıyan helal tüketim konusunda Türkiye'yi dünyanın lideri ve merkezi haline getirerek, İslami kurallara göre biçimlenmiş yeme-içme hususunda ülkemizi öncü bir konuma koymaktır inşallah. Ayrıca, bu yarışma ile birlikte küresel manada hayata geçirmeyi planladığımız 'Yıldızlı Müslüman şefler' projemiz içinde düğmeye basmış olacağız" dedi.

"Fikir sahibi konfederasyonumuz olarak 13 Mayıs 2017 günü resmi davetimiz üzerine İstanbul’a gelen, İslam Devleti, dini İslam olan devletler ve nüfusu itibarıyla Müslümanların salt çoğunlukta yaşadığı 18 ülkenin yetkili aşçılık (gastronomi) mesleki dernek ve federasyon başkanlarıyla Dünya İslami Gastronomi Birliği’nin (WICS) resmi kuruluşunu başlatmıştık" diyen TAŞPAKON Genel Başkanı Tufan, "Resmi kuruluş işlemleri Beyrut merkezli olarak halen devam etmek olup kısa bir zaman içinde sonuçlanacak düzeye gelmiştir. TAŞPAKON olarak kurucu başkanlığını üstlendiğimiz bu kuruluş ile İslam ülkeleri şefleri arasında birlik beraberlik içinde kültürel bir sinerji oluşturmayı ve ülkeler arası yapılacak etkinlik ve ziyaretlerle bilgi akışının sağlanmasını amaçlıyoruz. TAŞPAKON olarak Türkiye adına bu kuruluşun lideri konumunda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip bu vesile ile sosyal ve ekonomi açıdan yine ülkemize fayda ve katkı sağlayacak atılımlar içinde olacağız" ifadelerini kullandı.