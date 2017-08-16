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Tatbikatta enkaz altından insanlar çıkarıldı

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde daha önceden yıkılan bir binada birçok ekibin katılımıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği enkaz altında kalanları çıkarmak için ekipler amansız mücadele verdi.

Tatbikatta enkaz altından insanlar çıkarıldı

16 Ağustos 2017 23:40

17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde Zeytinburnu’nda daha önce yıkılan bir binada tatbikat yapıldı. Birçok ekibin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta enkaz altında kalanları kurtarmak için ekipler amansız mücadele etti. Yaklaşık üç saat süren çalışmaların ardından ekipler enkaz altında kalanları çıkardı.

Çekmeköy Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Kamil Tekyıldız, “Biz Çekmeköy Belediyesi arama kurtarma ekibi olarak bu tatbikata görev almak istedik ve halen de buradayız. Amacımız insanlara yardım, önce insan diyoruz. Bunun ötesinde belediyemizin genel bir sloganı var; modern belediye. Biz bu tüm çalışmalarımıza herkesi ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olmak istiyoruz” dedi.

Senaryo gereği çalışmalarını anlatan Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi Kaptanı Erdem Genç, “Biz 5. Bölgedeyiz. Enkazın ortasında bir yerdeyiz. Alttan aldığımız bir ses sonucunda bir yaralıya ulaştık. Kuyu açarak üç kat aşağı indik. Yaralının şuan tahliyesi yapılıyor. Bulunduğumuz bölgede çatının kısmi çökmesi var. Çatıyı kaldırıp içerden bir ses aldık. Bir şüphemiz var. Oraya girmeye çalışıyoruz. Onun tahkimatları yapılıyor şu anda” diye konuştu.

Acil Müdahale Ekibi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Karadayı, “17 Ağustos aslında bizim için bir millattı. Bu enkazı seçmemizin nedenlerinden birisi bu. Yani biz milattan ne anladığımızı hem toplum olarak hem de kurumlar olarak ne anladığımızı görmek, o günden bu güne kadar hangi aşamalardan geçtik aslında yaptığımız çalışma bu. Birçok ekip kuruldu hem belediyeler hem de STK’lar nezdinde kuruldu. Bu enkaz bizim toplum olarak hazır olmadığımızı gösteriyor. Burada belediyelerimizin kurmuş olduğu ekipler STK ekipleri gibi birçok ekip katıldı. Çalışmalarımızı 03.02’ye kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 

İsmail Bulut


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