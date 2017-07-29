Tatil dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ebru Bayram'ın (25) kullandığı 07 GVV 85 plakalı otomobil, Antalya’nın Akseki ilçesi Alacabel mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Seher Bayram (47) ile Alman vatandaşı olan Gamze Bayram (20) olay yerinde hayatını kaybederken, Ebru ve Kenan Bayram yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden anne Seher ile kızlarının Antalya’dan tatilden döndükleri ve Isparta Şarkikaraağaç’a gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.