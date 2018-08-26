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Tatil dönüşü otogarlarda yoğunluk devam ediyor

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından otogarda dönüş çilesi devam ediyor. Geç saatte gelen otobüsler otogarlarda yoğunluğa neden oluyor.

Tatil dönüşü otogarlarda yoğunluk devam ediyor

26 Ağustos 2018 00:28

Bayram tatili sonrası şehirler arası yolcu otobüslerini tercih edenler bayram trafiği ile birlikte otogarlarda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Bir çok otobüsün, saatinde gelmediği için çok sayıda kişi araçların gelmesini beklerken otogarlarda yoğunluk oluştu. Araçların geç gelme sebebini firmalar yoğun bayram trafiğine bağladı. Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Şehirlerarası Terminali'nde bir çok vatandaş gidecekleri otobüslere saatlerce beklemek zorunda kaldı. Bazı araçlar yarım saat gecikirken bazı otobüsler ise Bursa'dan İnegöl'e ancak 1,5 saat sonra gelebildi.

Salih Bakıcı
 

 

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