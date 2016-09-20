Edinilen bilgiye göre, Enez’den Keşan yönüne giden Mehmet Ertürk (76) yönetimindeki 34 ZL 8549 plakalı otomobil, Vakıf Köyü girişinde sürücünün fenalaşması üzerine yol kenarındaki traktör aparatlarına çarpıp, yoldan çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücüsü Mehmet Ertürk ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine Ertürk (72), çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Mehmet Ertürk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Ertürk’ün cesedi, hastane morgunda savcı ve jandarma gözetiminde yapılan otopsinin ardından ailesine teslime edildi. Emine Ertürk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Çiftin, Enez Sahili’ndeki yazlıklarından döndükleri kaydedildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Turgay Balcı