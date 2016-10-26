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'Tatil için yılın son fırsatı yoğun ilgi gördü'

Uçak bileti satış sitelerinden Enuygun.com'un Seyahat Analisti Murat Ekinay, tatil için yılın son fırsatının yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Ekinay, bu dönemde siteden alınan biletlerde yurt içinde İzmir, Adana, Trabzon, Diyarbakır ve Samsun yurt dışında ise Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Belgrad ve Bakü gibi rotaların yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Tatil için yılın son fırsatı yoğun ilgi gördü

26 Ekim 2016 09:05

Türkiye'nin en büyük uçak bileti satış sitelerinden Enuygun.com'un Seyahat Analisti Murat Ekinay, yılın son resmi tatillerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı değerlendirmek isteyenlerin yurt içinde ve dışında uçak yolculuğuna olan talebi arttırdığını söyledi. Ekinay'ın açıklamasına göre bu dönemde siteden alınan biletlerde yurt içinde İzmir, Adana, Trabzon, Diyarbakır ve Samsun yurt dışında ise Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Belgrad ve Bakü gibi rotalar yoğun ilgi görüyor.

“Deniz ve güneş tatili için son günler”
“Türkiye'nin birçok şehrinde havalar çoktan soğusa da Ege ve Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinde halen sıcak havanın keyfini sürmek mümkün” diyen Ekinay, “Üstelik bu yerlere bu dönemde yaz aylarına kıyasla daha uygun fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. Yılın her döneminde popülerliğini koruyan Bodrum için tek kişi gidiş dönüş 190 TL'den başlayan fırsatları değerlendirebilirsiniz. 29 Ekim tatili aynı zamanda yakınlarını ziyaret etmek isteyenler için de önemli bir fırsat. Siteden alınan biletlere baktığımızda da 3 günlük tatili bu amaçla değerlendirenlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Trabzon, Samsun ve Diyarbakır gibi şehirlere seyahat edenler çoğunlukta. Henüz biletini almamış olanlarsa bu şehirlere tek kişi gidiş dönüş her şey dahil 190 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilirler. Üstelik eğer bir gün daha izin alabilirseniz dönüşünüzü Pazartesi yaparak çok daha uygun fiyatlarla seyahat etmeniz de mümkün” dedi.

“Vizesiz Belgrad'a yoğun ilgi”
Enuygun.com üzerinden 29 Ekim dönemi için yurt dışında en fazla uçak bileti alınan şehirlerin Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Bakü ve Belgrad olduğunu dile getiren Ekinay, “Tatilin fazla uzun olmaması, daha çok yakın yerlerin tercih edilmesinin başlıca nedenlerinden biri. Almanya'da yaşayan Türk yakınlarını ve akrabalarını ziyaret edenler de bu rotaların yurt dışında en fazla tercih edilen destinasyonlar arasında yer almasını sağlıyor. Belgrad ise hem yakın hem de vize gerekmeden, Türk vatandaşlarının sadece pasaportlarıyla seyahat edebilecekleri rotalar arasında öne çıkıyor” şeklinde konuştu. 


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