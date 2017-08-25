Tatil sonrasına tatilde hazırlanın

Psikolog Meriç Mavi, bir yandan tatil yapıp, bir yandan da iş ile ilgili planlamaları da yürütebileceğini düşünen kişilerin tatil fırsatını değerlendiremediğini belirterek, “Hatta tam tersine tatilin yapılış nedenlerini yok sayarak rutinden şaşmanın kendilerine daha fazla zarar verebileceğini düşünebiliyor” diye konuştu.

Psikolog Mavi, tatillerin genel sağlığın korunması açısından son derece önemli olduğunu belirterek, günlük tempoya tatillerle mola vermenin kalp sağlığını korumak, tansiyonu kontrol etmek ve stresle baş edebilmek için gerekli olduğunu ifade etti.

Bedenen ve zihnen huzurlu ve mutlu olmakla performans arasında güçlü bir bağlantı olduğunu söyleyen Mavi, “Mutlu insanların çok daha üretken çalıştıkları birçok araştırmayla da gösterilmiş durumda. Bununla birlikte dinlenmeden geçirilen bir yılın sonunda hem motivasyon hem de verimliliğin azaldığı da biliniyor” dedi.

Psikolog Meriç Mavi, önümüzdeki uzun bir bayram tatili varken, hem tatilin tadını çıkarmamızı hem de dönüşte daha verimli olmaya yardımcı olacak önerilerini ise şöyle sıraladı:

“İşleriniz içinde öncelik sıralaması yapın: Yürüttüğünüz çalışmaları bölerek çözümlemek hayata karşı olumlu bakış açısı sağlayacaktır. Bu nedenle öncelikli olduğunu düşündüğünüz işleriniz varsa tatil planlarınızı onları hesaplayarak organize edin. Böylelikle gitmeden önce çözüme ulaştığından emin olabilir ve çok daha huzurlu bir dönem geçirebilirsiniz.

Tatilinizi planlayın: Bu dönemde yaşayacağınız herhangi bir problem tatilden verim almadan dönmenize neden olacaktır. Dolayısıylagezi planınıza göre gitmeyi düşündüğünüz yerler için gerekli rezervasyonları yaptırın ya da uygunluğunu kontrol edin. Gitmeden önce yapılacaklar listesi hazırlayarak işlerinizi kolaylaştırın.

Sevdiklerinize zaman ayırın: Günlük yaşam temposunda çok fazla zaman ayıramadığınız sevdiklerinizle bir arada olmaya çalışın. Tatilde daha az telefon görüşmesi yapmanın, aile ya da arkadaşlarınızla sohbetlere ortam oluşturmanın ve çözülemeyecek problemleri dönüşe ertelemenin zihnen rahatlamanıza büyük katkı sağlayacağını unutmayın.

Gününüzü iyi değerlendirin ve aktif olun: Elbette iyi bir uyku için tatilden daha güzel bir zaman olamaz. Ancak zamanınızı uyuyarak geçirmenin dinlenebilmeniz için yeterli olmadığını da unutmayın. Güne mümkün olduğunca erken başlayın ve aktif olmaya çalışın.

Keyif alabileceğiniz aktiviteleri takip edin: Zamanı iyi bir şekilde değerlendirmek ve zevk alacağınız aktiviteler yapmak stresten uzaklaşmanızdaki en büyük yardımcılarınız olacaktır. Bu nedenle günlük yaşamınızda yaptığınız sporları ya da ilgilendiğiniz sanatsal faaliyetleri takip edin. Yaşayacağınız tecrübelerin zaman içerisinde hoş bir anı olarak kalacağını unutmayın.

E postalarınız için günün belirli bir saatini seçin: Bazen sadece gelen e postaları okumak bile saatler alabileceği için geçen zamanın farkına varmadan gününüzü tamamlayabilirsiniz. Bu nedenle e postalarınızı mutlaka kontrol etmeniz gerekiyorsa bunun için her gün belli bir süre ayırın ve geri kalan zamanda onları yok sayın.”