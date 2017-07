Tatil ve havuz keyfi çocukların ayağına geldi

Buharkent Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunda Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yüzme kursları büyük ilgi görüyor. Buharkentli ailelerin de rağbet gösterdiği havuz her gün dolup taşıyor. Tatillerini Buharkent’te geçirmek zorunda kalan aileleri için de çok önemli bir eksikliği gideren tesisin çocukların yaz tatillerinde hem yüzme öğrenmelerini hem de tatil yapmalarına olanak sağlıyor.

Yüzme kursuna katılan öğrenciler, denize göre Buharkent’teki havuzun daha iyi olduğunu ifade ederek, “Denizde boğulma riskimiz olmasına rağmen burada öğretmenlerimizin her an başımızda olması çok iyi bir şey. Havuzumuz çok temiz. Denizde arkadaşlarımız olmuyor. Ama burada tüm arkadaşlarımız var. Hep birlikte eğleniyor ve yüzme öğreniyoruz. Buharkent’te tatil gerçekten çok güzel” dediler.

"Tatili çocuklarımızın ayağına getirmiş olduk"



Tatillerini Buharkent’te geçirmek zorunda kalan aileleri için de çok önemli bir eksikliği gideren tesisin çocukların yaz tatillerinde hem yüzme öğrenmelerini hem de tatil yapmalarına olanak sağladığını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent, denizliye 40 km mesafede. Aydın’a en uzak ve nüfus itibariyle de en küçük ilçeler arasında yer alıyor. Denize olan mesafemiz ise 150 kilometre. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projemizi geçen yıl tamamladık. Birçok ilçede bu seviyede bir havuz yok. Bizimkine en yakın havuz ise Pamukören’de bulunuyor. İşletmesi Belediyemize ait olan havuzumuzdan ve tesis hizmetlerinden hem yetişkinler hem de çocuklar yararlanabiliyor. Daha önceleri vatandaşlarımız denize veya başka yerlerdeki havuzlara gitmek zorunda kalıyordu. Aşırı sıcaklarda serinlemek için tehlikeli yerleri seçen çocukları buralardan uzaklaştırmak ve sağlıklı, hijyenik ortamda serinlemeleri için çaba sarf ediyoruz. Şu an her türlü imkanı vatandaşımızın ayağına getirdik. En güzel tarafı ise yüzme bilmeyen çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin burada yüzme öğretmenlerinden kurs alarak yüzme öğrenmeleri ve tatillerini de evlerinden uzaklaşmadan yapabilmeleridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yaz döneminde hem spor yapıyorlar, hem de havuzun keyfini çıkarıyorlar. Bence bu belediyemizin halkımıza sunduğu çok önemli bir hizmettir. Çocuklarımız için her şeye değer ve çocuklarımızı da mutlu ettiğimiz için ayrıca çok mutluyuz. Velilerimizi de rahatlatan bir projeyi hayata geçirdiğimiz için gururluyuz. Tatili Buharkentli çocuklarımızın ayağına getirmiş olduk” dedi.

Buharkent, Aydın’ın en küçük ve en aktif ilçesi



Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı da yaptığı konuşmada Buharkent’in küçük bir ilçe olmasına rağmen Aydın’ın en aktif ilçesi olduğunu ifade ederek, “3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamıza rağmen maalesef yüzme bilmeyen birçok vatandaşımız var. Biz de bir nebze olsun buradaki bir eksiliği kapatmak istedik. Belediyemizin sağladığı imkanlarla halk eğitimi merkezimizin koordinesinde yüzme başta olmak üzere bir çok kursumuz var. Bu havuz gerçekten 12 bin 500 nüfuslu bir ilçede her ilçede bulunmayan bir nimettir. Özellikle bu tesisi birçok etkinliğimizde kullanabiliyoruz. İlçeye farklılık katan bir tesis. İlçeye geleli 7 ay olmasına rağmen birçok farklılık gördüm. Aydın’ın küçük bir ilçesi olmasına rağmen Buharkent gayet aktif bir ilçe. Burada çalışmaktan dolayı ayrıca çok memnunum. Çocuklarımızın da bu tarz imkanlardan sonuna kadar faydalanmalarını istiyorum” diye konuştu.

